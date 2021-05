Tragedia a Imperia | bimba di 4 mesi cade | batte la testa e muore | indaga la polizia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Imperia

Giunti in ospedale a, la piccola Luna versava già in condizioni disperate e, nonostante i tentativi per rianimarla, non c'è stato nulla da fare.a Dolcedo: bimba di 4 mesi muore ...La bimba è giunta già priva di vita al Pronto soccorso disull'auto di amici della coppia. Una corsa disperata. I tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario sono stati ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.Alcuni passanti hanno allertato i vigili del fuoco poichè in acqua, alla Galeazza, c'era una persona in difficoltà. La Capitaneria ha poi appurato che la donna stava bene e stava semplicemente nuotand ...