Superlega, Tebas: "Dovremmo proteggerci. Dico la mia su Gravina"

Parola a Javier Tebas. Il presidente della Liga si è così espresso ai microfoni di Europa Press circa la Superlega. In particolare, Tebas si è soffermato sulle parole del presidente della Federazione italiana, Gabriele Gravina, e sull'atteggiamento di Real Madrid e Barcellona.

"Gravina è il presidente della Federazione italiana e ha una posizione simile alla nostra. Non abbiamo la capacità normativa di sanzionare nessuno per non averlo lasciato ..."

