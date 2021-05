Supera di poco i 50 km orari ma paga una multa da 5.030 euro

(Di martedì 11 maggio 2021) ROVIGO/FERRARA -il limite dei 50 kmdi pochi chilometri e arriva are per sbaglio 5.030. L'errore è stato di un automobilista del Rodigino che transitando in una delle strade ...

Advertising

ladyonorato : Il Italia, 100 decessi registrati al 26 marzo. Il 7% di reazioni GRAVI (significa che serve il ricovero) vi pare po… - grecale66 : RT @ladyonorato: Il Italia, 100 decessi registrati al 26 marzo. Il 7% di reazioni GRAVI (significa che serve il ricovero) vi pare poco?? ht… - pallino21253332 : RT @ladyonorato: Il Italia, 100 decessi registrati al 26 marzo. Il 7% di reazioni GRAVI (significa che serve il ricovero) vi pare poco?? ht… - wastetires : RT @ladyonorato: Il Italia, 100 decessi registrati al 26 marzo. Il 7% di reazioni GRAVI (significa che serve il ricovero) vi pare poco?? ht… - JohnMcN03 : RT @ladyonorato: Il Italia, 100 decessi registrati al 26 marzo. Il 7% di reazioni GRAVI (significa che serve il ricovero) vi pare poco?? ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Supera poco

ilmattino.it

ROVIGO/FERRARA -il limite dei 50 km orari di pochi chilometri e arriva a pagare per sbaglio 5.030 euro. L'errore è stato di un automobilista del Rodigino che transitando in una delle strade provinciali del ...... ma Fratelli D'Italiaper la prima volta il 19%, suo massimo storico, e manda un messaggio ... Nonostante la buona performance settimanale, però, i due partiti hannoda esultare. Fratelli d'...I lanci di razzi sono proseguiti per ore e nella Striscia di Gaza sono state uccise 24 persone: e la situazione potrebbe peggiorare ...Supera il limite dei 50 km orari di pochi chilometri e arriva a pagare per sbaglio 5.030 euro. L'errore è stato di ...