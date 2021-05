Studio barese sulla diagnosi dei tumori invisibili all' ovaio | inserito tra i 100 progetti italiani più innovativi

(Di martedì 11 maggio 2021) Il lavoro di un gruppo di ricerca del Dipartimento di farmacia in collaborazione con l'università di Bergen. Sarà realizzato un kit da distribuire negli ospedali

Lo studio, svolto dal gruppo di ricerca diretto dal professor Antonio Scilimati del Dipartimento di farmacia - Scienze del farmaco di Uniba in collaborazione con l'università di Bergen, consentirà di realizzare un kit da distribuire negli ospedali per la diagnosi dei tumori invisibili all'ovaio.