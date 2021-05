Scuola estiva di astronomia, dal 5 all’8 luglio 2021 (Di martedì 11 maggio 2021) La Società Astronomica Italiana (SAIt) e il Ministero dell’Istruzione (MI) - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Valutazione e l’Internazionalizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione, nell’ambito del protocollo di intesa MI – SAIt, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e Openet Technologies S.p.A –Matera, organizzano la X edizione della Scuola estiva di astronomia, per la preparazione e la partecipazione alle Olimpiadi di astronomia “A Scuola di Stelle”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 maggio 2021) La Società Astronomica Italiana (SAIt) e il Ministero dell’Istruzione (MI) - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Valutazione e l’Internazionalizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione, nell’ambito del protocollo di intesa MI – SAIt, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e Openet Technologies S.p.A –Matera, organizzano la X edizione delladi, per la preparazione e la partecipazione alle Olimpiadi di“Adi Stelle”. L'articolo .

