Quanto vale il partito di Fedez? (Di martedì 11 maggio 2021) «Chi viene eletto principe col favore popolare deve conservare il popolo come amico». Per Quanto nella storia dell’uomo siano cambiate le manifestazioni del potere, certe dinamiche restano eterne. E così anche una citazione del Principe di Niccolò Machiavelli pubblicato nel 1532 può tornare buona per descrivere le ragioni del consenso attorno a un cantante nato a milanese nell’Italia del 2021. Swg ha pubblicato un sondaggio in cui viene chiesto a un campione di intervistati di dare un giudizio sul possibile ingresso in politica di Fedez. I risultati fanno invidia a parecchie forze politiche che occupano Camera e Senato. Il 17% degli intervistati vede di buon occhio una candidatura di Fedez. Sia chiaro, nelle domande il cantante non viene accostato a nessun partito, si parla di una sua iniziativa indipendente. ... Leggi su open.online (Di martedì 11 maggio 2021) «Chi viene eletto principe col favore popolare deve conservare il popolo come amico». Pernella storia dell’uomo siano cambiate le manifestazioni del potere, certe dinamiche restano eterne. E così anche una citazione del Principe di Niccolò Machiavelli pubblicato nel 1532 può tornare buona per descrivere le ragioni del consenso attorno a un cantante nato a milanese nell’Italia del 2021. Swg ha pubblicato un sondaggio in cui viene chiesto a un campione di intervistati di dare un giudizio sul possibile ingresso in politica di. I risultati fanno invidia a parecchie forze politiche che occupano Camera e Senato. Il 17% degli intervistati vede di buon occhio una candidatura di. Sia chiaro, nelle domande il cantante non viene accostato a nessun, si parla di una sua iniziativa indipendente. ...

Advertising

notitiarum : @GiorgiaMeloni Giorgia, ricordi quando una bambina in tv ti ricordò che NON sei laureata e tu rivendicavi la tua pa… - VannaRicci : RT @DirTecno: Certo le parole non sono azioni; ma qualche volta una buona parola vale quanto una buona azione. Arturo Graf #VentagliDiParo… - LuciaPagnozzi : RT @DirTecno: Certo le parole non sono azioni; ma qualche volta una buona parola vale quanto una buona azione. Arturo Graf #VentagliDiParo… - Maria88365012 : RT @DirTecno: Certo le parole non sono azioni; ma qualche volta una buona parola vale quanto una buona azione. Arturo Graf #VentagliDiParo… - Alessan13775500 : RT @DirTecno: Certo le parole non sono azioni; ma qualche volta una buona parola vale quanto una buona azione. Arturo Graf #VentagliDiParo… -