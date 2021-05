Pfizer, via libera per i 12 - 15enni negli Usa. Rasi: 'Molto utile per immunità di gregge' (Di martedì 11 maggio 2021) La Food and Drug Administration ha dato l'ok al vaccino e negli Usa per la fascia d'età 12 - 15 anni . Lo scrive su twitter, come riporta Adnkronos, il Washington post. Il via libera era atteso da ... Leggi su leggo (Di martedì 11 maggio 2021) La Food and Drug Administration ha dato l'ok al vaccino eUsa per la fascia d'età 12 - 15 anni . Lo scrive su twitter, come riporta Adnkronos, il Washington post. Il viaera atteso da ...

Advertising

RegioneLazio : 1| A partire dal lunedì 17 maggio saranno estesi i richiami del vaccino Pfizer a 5 settimane, ossia 35 giorni. Tut… - Agenzia_Ansa : Usa, ok al vaccino Pfizer tra 12 e 15 anni. La Fda ha dato il via libera #ANSA - TgLa7 : #Ue, via libera al contratto con Pfizer da 1,8 mld di dosi . Lo annuncia la presidente della Commissione Ursula von der Leyen - infoitinterno : Pfizer anche agli adolescenti negli USA: via libera al vaccino ai ragazzi tra 12 e 15 anni - AMarco1987 : Vaccini, la raccomandazione di Pfizer: 'Richiamo a 21 giorni, bisogna attenersi agli studi scientifici'… -