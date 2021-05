Palermo, il rinvio non piace: Filippi avrebbe preferito sfidare subito la Juve Stabia (Di martedì 11 maggio 2021) "Filippi studia la strategia per tenere al top il motore del Palermo che vola".Titola così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport". La notizia era nell'aria, nella giornata di ieri l'ufficialità: il Consiglio direttivo della Lega Pro ha deciso di posticipare di una settimana il secondo turno dei playoff di Serie C a seguito del rinvio di Triestina–Virtus Verona a causa di un focolaio Covid tra i veronesi.Uno stop "accolto dal Palermo con profondo disappunto", si legge. Filippi contro la Juve Stabia avrebbe voluto giocare subito, "per sfruttare la condizione e l'entusiasmo" di una squadra reduce da tre vittorie e sei risultati utili di fila, con undici reti messe a segno e nessun gol subito contro il Teramo. Con ... Leggi su mediagol (Di martedì 11 maggio 2021) "studia la strategia per tenere al top il motore delche vola".Titola così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport". La notizia era nell'aria, nella giornata di ieri l'ufficialità: il Consiglio direttivo della Lega Pro ha deciso di posticipare di una settimana il secondo turno dei playoff di Serie C a seguito deldi Triestina–Virtus Verona a causa di un focolaio Covid tra i veronesi.Uno stop "accolto dalcon profondo disappunto", si legge.contro lavoluto giocare, "per sfruttare la condizione e l'entusiasmo" di una squadra reduce da tre vittorie e sei risultati utili di fila, con undici reti messe a segno e nessun golcontro il Teramo. Con ...

