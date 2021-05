Offese social a Mattarella | perquisizioni in tutta Italia | 11 indagati

Advertising

Corriere : Offese a Mattarella sui social: tra gli undici indagati anche un docente universitario - giornaleradiofm : Approfondimenti: Offese social a Mattarella, perquisizioni in tutta Italia: (ANSA) - ROMA, 11 MAG - I carabinieri d… - iconanews : Offese social a Mattarella, perquisizioni in tutta Italia - andserret : RT @BObliterato: Offese a Mattarella sui social: tra gli undici indagati anche un docente universitario - cesarebrogi1 : RT @serenel14278447: Offese a Mattarella sui social: tra gli undici indagati anche un docente universitario. Corriere della sera. Che vergo… -

Ultime Notizie dalla rete : Offese social

E' stata ricostruita la rete relazionale e le abitudinidei soggetti coinvolti, di età compresa tra i 44 e i 65 anni, tra i quali figurano impiegati e professionisti. Tre degli indagati ...E' stata ricostruita la rete relazionale e le abitudinidei soggetti coinvolti, di et compresa tra i 44 e i 65 anni, tra i quali figurano impiegati e professionisti . Tre degli indagati ...Offese via social: e proprio attraverso anche indagini telematiche i carabinieri sono risaliti agli autori. Le accuse sono offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica e istigazione ...Vibonati, insulti ad una ragazza appena maggiorenne: camionista nei guai per aver offeso e minacciato la giovane ...