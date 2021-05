Nvidia GeForce RTX 3050 Ti e 3050 vogliono trasformare i laptop mainstream in potenti device da gaming

(Di martedì 11 maggio 2021) Attraverso un comunicato stampa,annuncia oggi il lancio dei nuoviRTX in collaborazione con i principali produttori mondiali, che offrono il ray-tracing in tempo reale e il DLSS basato su IA, a decine di milioni di nuovi giocatori e creativi, a partire da soli 999 euro. Le piattaforme, molte delle quali basate sulle nuove GPU perRTXTi e, portano l'architettura Ampere dicon RT e Tensor Core dedicati al pubblico più vasto di sempre e fanno sì che il numero diRTX Serie 30 arrivi a più di 140. Offrendo prestazioni eccezionali indossando, al contempo, un design sottile ed elegante, i nuoviRTX ...

lillydessi : NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop ufficiali: arriva il ray-tracing a buon mercato - HDblog - lillydessi : NVIDIA GeForce RTX 3050 e 3050 Ti: laptop da gioco a prezzi abbordabili - - Eurogamer_it : #Nvidia annuncia i nuovi laptop con GPU GeForce RTX 3050 e 3050 Ti. - broby68 : NVIDIA annuncia il lancio dei nuovi laptop GeForce RTX - VillaggioTecno : NVIDIA annuncia il lancio dei nuovi laptop GeForce RTX -

Ultime Notizie dalla rete : Nvidia GeForce

Molto probabilmente queste nuove proposte, non ancora presentate ufficialmente da AMD, andranno a scontrarsi con la serieRTX 3060 di, offrendo ottime prestazioni per il gaming a 1080p ...Inoltre, con il DLSS di, i laptopRTX 3050 Ti sono fino a 2 volte più veloci dei sistemi della generazione precedente. Solo le GPURTX dispongono di Tensor Core specializzati ...Il governo francese non richiede più obbligatoriamente la presa CHAdeMO in ogni stazione di ricarica a corrente continua installata sul territorio ...NVIDIA annuncia oggi il lancio dei nuovi laptop GeForce RTX che offrono il ray-tracing in tempo reale e il DLSS basato su IA.