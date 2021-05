Nel solo 2019 a Taranto ben 181 morti in più nei quartieri esposti all’inquinamento (Di martedì 11 maggio 2021) Il 12 e 13 maggio si terrà una manifestazione nazionale a Roma per chiedere la chiusura dell’area a caldo dell’ILVA. I manifestanti fanno propri i dati dell’ultima indagine epidemiologica elaborata con i dati dell’anagrafe comunale e che evidenziano eccessi di mortalità nei quartieri esposti all’inquinamento industriale. I dati più preoccupanti sono quelli che emergono effettuando un confronto fra la mortalità dei quartieri più vicini all’area industriale e i dati regionali. Basta un solo dato relativo al 2019: 181 decessi in più rispetto all’atteso confrontando i quartieri di Taranto più esposti all’inquinamento con il dato regionale. Dati più analitici, spiegati in modo chiaro e divulgativo per la stampa, ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 11 maggio 2021) Il 12 e 13 maggio si terrà una manifestazione nazionale a Roma per chiedere la chiusura dell’area a caldo dell’ILVA. I manifestanti fanno propri i dati dell’ultima indagine epidemiologica elaborata con i dati dell’anagrafe comunale e che evidenziano eccessi di mortalità neiindustriale. I dati più preoccupanti sono quelli che emergono effettuando un confronto fra la mortalità deipiù vicini all’area industriale e i dati regionali. Basta undato relativo al: 181 decessi in più rispetto all’atteso confrontando idipiùcon il dato regionale. Dati più analitici, spiegati in modo chiaro e divulgativo per la stampa, ...

