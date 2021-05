MILAN-BENEVENTO: il gol di Theo che chiude la partita / News (Di martedì 11 maggio 2021) Una bella vittoria per 2-0 in MILAN-BENEVENTO, trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, in cui i rossoneri si sono ritrovati. Nella video News il gol di Theo, francese classe 1997, che ha chiuso il match. Leggi su pianetamilan (Di martedì 11 maggio 2021) Una bella vittoria per 2-0 in, trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, in cui i rossoneri si sono ritrovati. Nella videoil gol di, francese classe 1997, che ha chiuso il match.

Advertising

YorhaMinhaj : Predictions for tomorrow Cagliari 2-0 Fiorentina Atalanta 6-1 Benevento Bologna 1-1 Genoa Inter 2-0 Roma (+3 inju… - infoitsport : Gasperini: 'Non mi aspettavo una vittoria così netta del Milan. Testa al Benevento' - Simo_140609 : Farted a quando beccai De Zerbi (a Benevento) post vittoria del Benevento contro di noi, e mentre scattavamo la fot… - lornight1985 : @SimoNoveOtto @PaganoMattia @farted94 Aspe metti caso io Milan vince a Torino e loro perdono col Benevento, poi ent… - schatten1133 : @GarauPina Non so se sia peggio lo scandalo di Benevento o i rigori regalati al Milan per tutto il campionato...Mistero -