Microsoft Edge inizia ad abbracciare il tool per gli screenshot (Di martedì 11 maggio 2021) La versione 92.0.880.0 di Microsoft Edge Canary introduce il tool per scattare screenshot della pagina web visitata per condividerla L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 11 maggio 2021) La versione 92.0.880.0 diCanary introduce ilper scattaredella pagina web visitata per condividerla L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

cool_biz : Microsoft Edge Performance Mode : - izykidnappedme : RT @ExplorerLento: Io in 17 anni mi sono aggiornato in Microsoft Edge La polizia in 17 anni ha scoperto che Anna Corona abita al piano di… - _mrbungle : @jojowasem Maluco usa o browser da microsoft livin' on the edge mesmo - dash_stardust : Microsoft Edge pisa no Chrome - paulobenja : @claraalb_ Cara, usa Microsoft edge -