Martina Miliddi e Raffaele si frequentano? La risposta di lei spiazza

Leggi su novella2000

(Di martedì 11 maggio 2021) ParlaSono ormai mesi cheè al centro dell’attenzione mediatica. Come sappiamo la ballerina ha fatto discutere per via della sua relazione con Aka7even, che tra alti e bassi si è conclusa qualche settimana fa. Tuttavia come ricorderemo l’ex allieva di Lorella Cuccarini ad un tratto mise in pausa la sua L'articolo proviene da Novella 2000.