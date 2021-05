Maneskin contro Al Bano e Romina Power, scontro in prima serata: chi sceglierà di seguire il pubblico? (Di martedì 11 maggio 2021) Il 22 maggio è una serata molto attesa per i fan dell’Eurovision Song Contest: l’Italia sarà in finale, rappresentata dai Maneskin con il loro brano Zitti e Buoni. Nel frattempo, però, Canale 5 proporrà lo show 55 Passi nel Sole di Al Bano e Romina, occupando il sabato sera lasciato vuoto dalla fine anticipata di Amici. Il pubblico italiano sarà dunque diviso e dovrà scegliere se seguire le nuove voci della musica italiana o preferire i grandi successi del passato. I Maneskin all’Eurovision Song Contest I Maneskin, gruppo dall’animo rock e dalle origini romane, sono emersi grazie a X Factor nel 2017. Il palco dell’Ariston e Sanremo 2021 ne hanno decretato il successo con la loro Zitti e Buoni, la “bomba rock” che le previsioni danno invece ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 11 maggio 2021) Il 22 maggio è unamolto attesa per i fan dell’Eurovision Song Contest: l’Italia sarà in finale, rappresentata daicon il loro brano Zitti e Buoni. Nel frattempo, però, Canale 5 proporrà lo show 55 Passi nel Sole di Al, occupando il sabato sera lasciato vuoto dalla fine anticipata di Amici. Ilitaliano sarà dunque diviso e dovrà scegliere sele nuove voci della musica italiana o preferire i grandi successi del passato. Iall’Eurovision Song Contest I, gruppo dall’animo rock e dalle origini romane, sono emersi grazie a X Factor nel 2017. Il palco dell’Ariston e Sanremo 2021 ne hanno decretato il successo con la loro Zitti e Buoni, la “bomba rock” che le previsioni danno invece ...

