Mafia | difesa Lombardo | ' capo imputazione mostruoso | non c' è prova del patto' Adnkronos 3

(Adnkronos) - Lombardo venne condannato a due anni, pena sospesa, per corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso. Una sentenza che aveva riformato la decisione di primo grado, col rito abbreviato, di condanna a sei anni e otto mesi, emessa il 19 febbraio 2014 del Gup Marina Rizza. In una delle scorse udienze, rendendo dichiarazioni spontanee, davanti alla seconda sezione penale della Corte d'appello di Catania, presieduta da Rosa Anna Castagnola, l'ex Presidente della Regione siciliana, aveva ribadito con forza le azioni politiche intraprese che hanno "fortemente contrastato Cosa nostra". "In questo processo il mendacio è clamoroso, è inquietante che alcuni testi siano ancora valorizzati dall'accusa. Perché questa accusa ha l'esigenza di valorizzare questi testimoni?", dice con forza l'avvocata Maria Licata proseguendo la discussione nel ...

