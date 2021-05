Mafia: difesa Lombardo, 'capo imputazione mostruoso, non c'è prova del patto'/Adnkronos (2) (Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) - Poi la legale aggiunge: "Significa affermare una tesi al di la dell'evidenza che è oggettiva". E ribadisce: "Non voglio soffermarmi sull'Mpa, ma è un contesto storico dal quale non possiamo prescindere per raccontare i fatti. Non è vero che Lombardo assumerà un atteggiamento di lotta alla Mafia solo di facciata quando diventerà Presidente della Regione, nominando dei magistrati", cioè Caterina Chinnici, oggi eurodeputata e Massimo Russo, oggi Procuratore dei minori a Palermo. E ricorda che "nel 2007 si votò in molti comuni siciliani. Solo in provincia di Catania si vota in 18 comuni. Perché parlo di Catania? Perché è la provincia dentro cui gravita la consorteria mafiosa con cui l'imputato, secondo l'accusa, avrebbe avuto dei rapporti". Lombardo, occhiali da sole RayBan e mascherina bianca sul volto, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) () - Poi la legale aggiunge: "Significa affermare una tesi al di la dell'evidenza che è oggettiva". E ribadisce: "Non voglio soffermarmi sull'Mpa, ma è un contesto storico dal quale non possiamo prescindere per raccontare i fatti. Non è vero cheassumerà un atteggiamento di lotta allasolo di facciata quando diventerà Presidente della Regione, nominando dei magistrati", cioè Caterina Chinnici, oggi eurodeputata e Massimo Russo, oggi Procuratore dei minori a Palermo. E ricorda che "nel 2007 si votò in molti comuni siciliani. Solo in provincia di Catania si vota in 18 comuni. Perché parlo di Catania? Perché è la provincia dentro cui gravita la consorteria mafiosa con cui l'imputato, secondo l'accusa, avrebbe avuto dei rapporti"., occhiali da sole RayBan e mascherina bianca sul volto, ...

Advertising

TV7Benevento : Mafia: difesa Lombardo, 'capo imputazione mostruoso, non c'è prova del patto'/Adnkronos (2)... - TV7Benevento : Mafia: difesa Lombardo, 'non vi è alcuna prova di un patto politico-mafioso'... - TV7Benevento : Mafia: difesa Lombardo, 'liberare processo da tossine che l'allontanano da principi garanzia'... - TV7Benevento : Mafia: difesa Lombardo, 'Tuzzolino smentito da tutti i testi, racconta fatti disancorati da realtà'... - TV7Benevento : Mafia: difesa Lombardo, 'in questo processo il mendacio è clamoroso, inquietante'... -