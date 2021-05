M5S e ponte sullo stretto | il confronto con Cancelleri

(Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) - E' iniziata l'assemblea congiunta dei parlamentari M5S, in videoconferenza, alla presenza del sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo. All'ordine del giorno il progetto per ildi Messina, tema che sta creando una forte spaccatura all'interno del Movimento 5 Stelle. Dobbiamo concentriamoci sul metodo, non possiamo trascurare argomentazioni politiche territoriali. E' il ragionamento espresso dal reggente M5S Vito Crimi nel corso dell'assemblea convocata per parlare deldi Messina. Ci troveremo a doverne discutere con atti parlamentari, quindi è necessario un, ha spiegato Crimi, il quale ha bollato l'uscita del sottosegretario alle Infrastrutturesulcome "non ...

Francesca Galici per www.ilgiornale.it cancelleri a favore dello stretto Ilsullo Stretto per unire l'Italia rischia di dividere il Movimento 5 Stelle, che proprio per evitare scissioni ha deciso di indire per la giornata di oggi una riunione di emergenza. ROMA - Il neo-Movimento di Giuseppe Conte assicura di essere arrivato molto vicino al D Day della rifondazione, ma intanto il Movimento che resta in attesa della ripartenza, si dilania in nuove guerre ...