L' indice che abolisce l' Rt | così cambiano i colori delle Regioni

(Di martedì 11 maggio 2021) Al vaglio del Ministero della Salute i parametri per le restrizioni. L'Rt non è più attendibile, al suo posto l'Rt ospedaliero

Advertising

borghi_claudio : Ops, ci siamo accorti che l'Rt non è affidabile. Le Regioni e il paradosso dell'Rt: 'Ecco perché l'indice di conta… - you_trend : #Vaccini: l'indice regionale YouTrend mostra che a essere più avanti nella campagna vaccinale è il #Veneto con 91 p… - Simo07827689 : RT @stanzaselvaggia: Dopo le terapie intensive occupate e l’indice rt, un nuovo parametro scientifico introdotto dall’epidemiologo Matteo S… - siwel44it : RT @stanzaselvaggia: Dopo le terapie intensive occupate e l’indice rt, un nuovo parametro scientifico introdotto dall’epidemiologo Matteo S… - lustroma : RT @stanzaselvaggia: Dopo le terapie intensive occupate e l’indice rt, un nuovo parametro scientifico introdotto dall’epidemiologo Matteo S… -

Ultime Notizie dalla rete : indice che

La nuova piattaforma della Regione Piemonte consente di conoscere in anticipo la decade in cui si verrà convocati ...Le società che staccano la cedola, dopo anni passati a inseguire, ora si stanno muovendo in linea con il resto del mercato. Le dinamiche di investimento cambiano, ma è presto per dire se la tendenza s ...