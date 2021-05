L’Equipe contro Paire l’alfiere del tennis a perdere: “Un buffone che non fa più ridere” (Di martedì 11 maggio 2021) La Francia del tennis non ha molta voglia di vedersi rappresentata da “un buffone che non fa più ridere”. L’Equipe dedica due pagine a Benoit Paire, l’alfiere del tennis-a-perdere. Paire anche a Roma ha perso al primo turno, più o meno volontariamente, contro Stefano Travaglia. S’è fatto multare per aver fotografato col telefonino il segno di una palla contestata, e poi in conferenza stampa ha accusato l’organizzazione degli Internazionali (non è la prima volta) di averlo messo in campo al mattino nonostante lui avesse chiesto di giocare il più tardi possibile, visto che aveva fatto il vaccino appena il giorno prima (“mi faceva ancora male il braccio…”). Ma, soprattutto, nella conferenza stampa post-match ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 maggio 2021) La Francia delnon ha molta voglia di vedersi rappresentata da “unche non fa più”.dedica due pagine a Benoitdel-a-anche a Roma ha perso al primo turno, più o meno volontariamente,Stefano Travaglia. S’è fatto multare per aver fotografato col telefonino il segno di una palla contestata, e poi in conferenza stampa ha accusato l’organizzazione degli Internazionali (non è la prima volta) di averlo messo in campo al mattino nonostante lui avesse chiesto di giocare il più tardi possibile, visto che aveva fatto il vaccino appena il giorno prima (“mi faceva ancora male il braccio…”). Ma, soprattutto, nella conferenza stampa post-match ...

Advertising

ve10ve : RT @La_manina__: Dedicato a quelli che 'della ricerca di Stato non mi fido'. Nanoparticelle contro l'Alzheimer. Brevettate dai ricercatori… - ferro_fabiano : RT @La_manina__: Dedicato a quelli che 'della ricerca di Stato non mi fido'. Nanoparticelle contro l'Alzheimer. Brevettate dai ricercatori… - DOMENICONEGRI : RT @La_manina__: Dedicato a quelli che 'della ricerca di Stato non mi fido'. Nanoparticelle contro l'Alzheimer. Brevettate dai ricercatori… - dandyalfieri : RT @La_manina__: Dedicato a quelli che 'della ricerca di Stato non mi fido'. Nanoparticelle contro l'Alzheimer. Brevettate dai ricercatori… - azulette : RT @La_manina__: Dedicato a quelli che 'della ricerca di Stato non mi fido'. Nanoparticelle contro l'Alzheimer. Brevettate dai ricercatori… -