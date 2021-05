Le Launch Edition della Corvette Stingray Coupé e Cabrio

(Di martedì 11 maggio 2021) L’attesa per le versioni europeenuovaa motore centrale sta per volgere al termine: le versioni Coupe e Convertible arriveranno negli showroom del Vecchio Continente da ottobre. I clientisportiva statunitense possono già scegliere tra 16 edizioni di lancio particolamente equipaggiate (ottoed altrettante) dotate di quelle che dovrebbero diventare le combinazioni di colori e finiture più popolari. Qualità costruttiva da supercar, materiali premium, nuovi standard di prestazioni e tecnologie unite all’attenzione per i dettagli: sono queste le peculiarità che contraddistinguono ladi ottava generazione. È la prima versione di serie a motore centrale nei 67 anni di storia dell’iconico modello e, per celebrarne il ...

Quando si utilizza ilcontrol, l'accelerazione da 0 a 100 km / h richiede solo 4,3 secondi. ... Le dotazioni specifiche della Jarama Racetrack Limitedincludono la navigazione satellitare ...Per i primi acquirenti, Genesis sta offrendo una specialelimitata a sole 500 unità che prevede una finitura opaca nota come Obsidian Black, e l'interno con un rivestimento in pelle ...Genesis aggiorna la sua G70 e per il model year 2022 propone un nuovo look, un abitacolo più raffinato e l'addio definitivo al cambio manuale in favore di un automatico a 8 velocità. (ANSA) ...L'attesa per le versioni europee della nuova Corvette Stingray a motore centrale sta per volgere al termine: le versioni Coupe e Convertible arriveranno negli showroom del Vecchio Continente da ottobr ...