Juve | Nedved e Paratici divisi su Pirlo Scintille dopo il k o

(Di martedì 11 maggio 2021) La litela batosta, nel buio del parcheggio dello Stadium. Fabioe Pavelhanno marciato a braccetto per tanti anni, facendo fronte comune in alcune situazioni delicate che hanno ...

... tra Paratici che suggeriva l'esonero per dare una scossa alla squadra (col vice di Pirlo, Tudor, come traghettatore) e(spalleggiato da Cherubini) che, sulla stessa lunghezza d'onda di ..."Le regole valgono per tutti, laverrà esclusa dalla prossima serie A se non si sarà ritirata ... Eppure il vicepresidente Pavel, ieri, nel ritirare l'ennesimo Tapiro d'oro della stagione ...Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Piove sul bagnato in casa Juventus, il club bianconero sta disputando una stagione veramente negativa e rischia ...Insomma il momento è difficile e delicato, con giocatori, staff, società e dirigenti nel mirino della critica. In grande affanno dopo il tonfo dello Stadium contro il Milan - un 3-0 doloroso, clamoros ...