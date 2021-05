Istituto di Como ricerca docenti A041 e A042 per supplenza Domande entro 13 maggio

(Di martedì 11 maggio 2021) Si comunica che sono disponibili presso I.I.S. “J. Monnet” di Mariano Comense le seguenti supplenze brevi, una per la classe di concorso(Scienze e Tecnologie Meccaniche): 18 ore settimanali dal 03/05/2021 al 08/06/2021 e una per la classe di concorso(Scienze e Tecnologie Informatiche): 18 ore settimanali dal 01/05/2021 al 19/05/2021. L'articolo .

