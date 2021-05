Isola dei Famosi, Francesca Lodo in lacrime: ecco cosa è successo (Di martedì 11 maggio 2021) Isola dei Famosi, Francesca Lodo andrà su Playa Imboscadissima dopo esser stata eliminata, la naufraga dovrà lasciare Playa Palapa dopo l’esito del televoto, raggiungendo Beatrice Marchetti. Isola dei Famosi, le lacrime di Francesca Lodo dopo esser stata eliminata dai telespettatori (Getty Images)Durante la sedicesima puntata del programma televisivo in onda Lunedì 10 Maggio su Canale 5, c’è stato il televoto che doveva decidere chi tra le due nomination Emanuela Tittocchia, Fariba Tehrani e Francesca Lodo, dovesse lasciare la playa. Francesca Lodo è stata la più votata dai telespettatori, dopo l’esito la concorrente ha dovuto lasciare la Playa Palapa ... Leggi su ck12 (Di martedì 11 maggio 2021)deiandrà su Playa Imboscadissima dopo esser stata eliminata, la naufraga dovrà lasciare Playa Palapa dopo l’esito del televoto, raggiungendo Beatrice Marchetti.dei, ledidopo esser stata eliminata dai telespettatori (Getty Images)Durante la sedicesima puntata del programma televisivo in onda Lunedì 10 Maggio su Canale 5, c’è stato il televoto che doveva decidere chi tra le due nomination Emanuela Tittocchia, Fariba Tehrani e, dovesse lasciare la playa.è stata la più votata dai telespettatori, dopo l’esito la concorrente ha dovuto lasciare la Playa Palapa ...

