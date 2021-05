Inzaghi e D’Aversa alla vigilia di Lazio – Parma (Di martedì 11 maggio 2021) La 36esima giornata di Serie A prevede anche la sfida tra Lazio e Parma. Le due squadre si incontreranno domani mercoledì 12 maggio alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. alla vigilia del match i due allenatori hanno espresso le proprie sensazioni: quali le parole di Inzaghi e D’Aversa? Lazio – Parma: in tv e formazioni Inzaghi e D’Aversa: quali le sensazioni dei tecnici? Mancano poche ore alla sfida tra Lazio e Parma e come di consueto gli allenatori hanno tenuto le rispettive conferenze stampa. Il tecnico dei biancocelesti, Simone Inzaghi, ha detto: “E’ una partita per noi importante, perché veniamo dopo la battuta di arresto di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 11 maggio 2021) La 36esima giornata di Serie A prevede anche la sfida tra. Le due squadre si incontreranno domani mercoledì 12 maggio alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma.del match i due allenatori hanno espresso le proprie sensazioni: quali le parole di: in tv e formazioni: quali le sensazioni dei tecnici? Mancano poche oresfida trae come di consueto gli allenatori hanno tenuto le rispettive conferenze stampa. Il tecnico dei biancocelesti, Simone, ha detto: “E’ una partita per noi importante, perché veniamo dopo la battuta di arresto di ...

