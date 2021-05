Incidenti con monopattini: Lombardia al primo posto, seguono Toscana e Piemonte (Di martedì 11 maggio 2021) Lo evidenziano i dati dell’Osservatorio Asaps, che segnala 20 sinistri gravi solo a Milano nei primi quattro mesi dell’anno. De Corato: «Da giugno 2020 Areu ha ricevuto 362 richieste di soccorso» Leggi su 7giorni.info (Di martedì 11 maggio 2021) Lo evidenziano i dati dell’Osservatorio Asaps, che segnala 20 sinistri gravi solo a Milano nei primi quattro mesi dell’anno. De Corato: «Da giugno 2020 Areu ha ricevuto 362 richieste di soccorso»

Advertising

TgrRai : #Verona, due gravi incidenti sul #lavoro: operaio finisce con un braccio dentro un rullo; lavoratore ferito da una… - AnnalisaChirico : Luana è morta a 22 anni in fabbrica. In un paese che conta 640mila incidenti sul lavoro e 1070 morti ogni anno, la… - reteabruzzocom : PARCO MAIELLA: GUIDA PRUDENTE SU STATALE 17, RISCHIO INCIDENTI CON FAUNA - AgenziaFotoSpot : AscoliNotizie24 - Fotospot - ACI, NEL 2019 AD ASCOLI 267 INCIDENTI CON 4 DECESSI - - CalistriSilvio : RT @cgilnazionale: “Quella degli incidenti e dei morti sul #lavoro è una vera e propria emergenza nazionale. Subito 'Accordo per la sicurez… -