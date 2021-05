In arrivo lo Xiaomi Mi MIX Fold in Europa, ma il prezzo non sarà il suo forte (Di martedì 11 maggio 2021) Lo Xiaomi Mi MIX Fold è uno tra gli smartphone più attesi in Europa, e che peraltro si appresta ad essere lanciato a livello internazionale, magari già per la fine di maggio. I colleghi di Xiaomiui hanno fatto sapere quale prezzo potrebbe essere previsto per lo smartphone pieghevole del produttore cinese: si parla di 1999 euro per la versione con 16GB di RAM e 512GB di memoria interna, che lo collocherebbe nella stessa fascia di mercato del Samsung Galaxy Z Fold 2 (che sarà anche il suo diretto concorrente, almeno fino al’uscita del Galaxy Z Fold 3, prevista per agosto). Un cartellino sicuramente parecchio esoso, ma che consente di mettere le mani su un dispositivo dalle specifiche tecniche strabilianti (per non parlare del design che definire ... Leggi su optimagazine (Di martedì 11 maggio 2021) LoMi MIXè uno tra gli smartphone più attesi in, e che peraltro si appresta ad essere lanciato a livello internazionale, magari già per la fine di maggio. I colleghi diui hanno fatto sapere qualepotrebbe essere previsto per lo smartphone pieghevole del produttore cinese: si parla di 1999 euro per la versione con 16GB di RAM e 512GB di memoria interna, che lo collocherebbe nella stessa fascia di mercato del Samsung Galaxy Z2 (cheanche il suo diretto concorrente, almeno fino al’uscita del Galaxy Z3, prevista per agosto). Un cartellino sicuramente parecchio esoso, ma che consente di mettere le mani su un dispositivo dalle specifiche tecniche strabilianti (per non parlare del design che definire ...

