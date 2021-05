I Santi di Mercoledì 12 Maggio 2021 (Di mercoledì 12 maggio 2021) I Santi DEL GIORNO, 12 Maggioda www.Santiebeati.it San PANCRAZIO Martire – Memoria FacoltativaSinnada, Frigia, Asia Minore, 289 circa – Roma, 12 Maggio 304Sull’Ardeatina e sull’Aurelia sono stati sepolti i tre martiri Nereo e Achilleo, e Pancrazio. Benchè ricordati tutti e tre al 12 Maggio, il loro culto è stato sempre separato, come precisano gli estensori del nuovo calendario: «La memoria dei Santi Nereo e Achilleo e la memoria di san Pancrazio vengono celebrate separatamente con formulari propri secondo l’antica tradizione romana». La storia di san Pancrazio, morto in giovane età sotto Diocleziano, è stata arricchita di tanti elementi leggendari dalla sua tardiva …www.Santiebeati.it/dettaglio/27200 Sant’ ACHILLEO Martire – Memoria Facoltativasec. IIINereo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 maggio 2021) IDEL GIORNO, 12da www.ebeati.it San PANCRAZIO Martire – Memoria FacoltativaSinnada, Frigia, Asia Minore, 289 circa – Roma, 12304Sull’Ardeatina e sull’Aurelia sono stati sepolti i tre martiri Nereo e Achilleo, e Pancrazio. Benchè ricordati tutti e tre al 12, il loro culto è stato sempre separato, come precisano gli estensori del nuovo calendario: «La memoria deiNereo e Achilleo e la memoria di san Pancrazio vengono celebrate separatamente con formulari propri secondo l’antica tradizione romana». La storia di san Pancrazio, morto in giovane età sotto Diocleziano, è stata arricchita di tanti elementi leggendari dalla sua tardiva …www.ebeati.it/dettaglio/27200 Sant’ ACHILLEO Martire – Memoria Facoltativasec. IIINereo ...

Blu09765054 : RT @BiancoCritico: #BCarte mercoledì??tavole ??In occasione del #5maggio, proponiamo un'opera di #Perugino che fu trafugata dall'esercito d… - A1Palmero : RT @BiancoCritico: #BCarte mercoledì??tavole ??In occasione del #5maggio, proponiamo un'opera di #Perugino che fu trafugata dall'esercito d… - TOSADORIDANIELA : RT @BiancoCritico: #BCarte mercoledì??tavole ??In occasione del #5maggio, proponiamo un'opera di #Perugino che fu trafugata dall'esercito d… - PatriziaOrlan11 : RT @BiancoCritico: #BCarte mercoledì??tavole ??In occasione del #5maggio, proponiamo un'opera di #Perugino che fu trafugata dall'esercito d… - badicea : RT @BiancoCritico: #BCarte mercoledì??tavole ??In occasione del #5maggio, proponiamo un'opera di #Perugino che fu trafugata dall'esercito d… -

Ultime Notizie dalla rete : Santi Mercoledì Prosegue la campagna di vaccinazione antiCovid in Puglia, somministrate fino ad oggi 1.678.555 dosi Per concludere le vaccinazioni delle persone affette da malattie rare, mercoledì 12 maggio, dalle ... 1 nel comune di Vieste presso l'Istituto comprensivo "Delli Santi", via dell'Antico Porto Aviane; 1 ...

Vaccini anticovid, da domani somministrazioni a chi ha 59 e 58 anni ... 1 nel comune di Vieste presso l'Istituto comprensivo "Delli Santi", via dell'Antico Porto Aviane; ... ASL Lecce Da domani, mercoledì 12 maggio, riparte nei 12 Punti vaccinali di popolazione, aperti ...

Mercoledì 12 maggio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo VicenzaToday Per concludere le vaccinazioni delle persone affette da malattie rare,12 maggio, dalle ... 1 nel comune di Vieste presso l'Istituto comprensivo "Delli", via dell'Antico Porto Aviane; 1 ...... 1 nel comune di Vieste presso l'Istituto comprensivo "Delli", via dell'Antico Porto Aviane; ... ASL Lecce Da domani,12 maggio, riparte nei 12 Punti vaccinali di popolazione, aperti ...