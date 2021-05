Giada De Laurentiis torna in tv con «Everyday Italian»: «Cucinare è la nostra cultura» (Di martedì 11 maggio 2021) A Napoli il cognome DeLaurentiis viene associato soprattutto al calcio, a Hollywood è legato al cinema, ma c’è un membro della talentuosa famiglia napoletana che ha trovato la sua strada in un campo diverso: la cucina d’autore. È Giada De Laurentiis, figlia dell’attrice Veronica DeLaurentiis e nipote di Silvana Mangano e del produttore Dino. Cinquant’anni portati meravigliosamente, un fisico che non tradisce la passione per il cibo, Giada ha iniziato la sua carriera televisiva quindici anni fa, sul canale tematico americano Food Network, con il programma Everyday Italian, con cui ha vinto anche un Emmy, l’Oscar della televisione. Leggi su vanityfair (Di martedì 11 maggio 2021) A Napoli il cognome DeLaurentiis viene associato soprattutto al calcio, a Hollywood è legato al cinema, ma c’è un membro della talentuosa famiglia napoletana che ha trovato la sua strada in un campo diverso: la cucina d’autore. È Giada De Laurentiis, figlia dell’attrice Veronica DeLaurentiis e nipote di Silvana Mangano e del produttore Dino. Cinquant’anni portati meravigliosamente, un fisico che non tradisce la passione per il cibo, Giada ha iniziato la sua carriera televisiva quindici anni fa, sul canale tematico americano Food Network, con il programma Everyday Italian, con cui ha vinto anche un Emmy, l’Oscar della televisione.

