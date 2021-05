Gemini Man | su Netflix in streaming da oggi

(Di martedì 11 maggio 2021) Dall'11 maggio 2021 arrivaMan su: disponibile inl'ultimo film del premio Oscar Ang Lee con Will Smith!Man sbarcainsunel catalogo di maggio 2021 e farà felici tutti gli appassionati di Will Smith, dei film d'azione super moderni e della regia del premio Oscar Ang Lee! Al centro della storia, firmata da David Benioff, troviamo un anziano agente dell'NSA che tenta di andare in pensione e lasciarsi alle spalle la sua professione. L'uomo, condannato a morte, viene perseguitato da un killer che scoprirà essere un suo clone di 25 anni più giovane all'apice delle sue abilità.Man, il cui soggetto è stato scritto da Darren Lemke nel 1997, avrebbe dovuto …

