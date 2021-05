Galli in silenzio stampa: «Basta tv per 15 giorni. Non ne posso più di parlare di coprifuoco» (Di martedì 11 maggio 2021) E’ diventato uno degli esperti più ascoltati dall’inizio dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus, ora però Massimo Galli entra in silenzio stampa. «Basta tv, per almeno 15 giorni ho da lavorare, studiare e fare altro. Ho deciso di togliermi di mezzo per un po’», ha detto il responsabile di Malattie infettive del Sacco di Milano nel corso di un’intervista a L’aria che tira su La7. «Quello che dovevo dire l’ho detto, se non emergono fatti straordinari nuovi preferisco francamente fare a meno non solo di andare in televisione ma anche di rilasciare interviste». Piccato l’attacco nei confronti del direttore del Corriere della Sera e del direttore di Libero, Luciano Fontana e Pietro Senaldi, presenti in studio. «Alcuni signori, presenti inclusi, riescono a elaborare assolute fake news mettendo insieme ... Leggi su open.online (Di martedì 11 maggio 2021) E’ diventato uno degli esperti più ascoltati dall’inizio dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus, ora però Massimoentra in. «tv, per almeno 15ho da lavorare, studiare e fare altro. Ho deciso di togliermi di mezzo per un po’», ha detto il responsabile di Malattie infettive del Sacco di Milano nel corso di un’intervista a L’aria che tira su La7. «Quello che dovevo dire l’ho detto, se non emergono fatti straordinari nuovi preferisco francamente fare a meno non solo di andare in televisione ma anche di rilasciare interviste». Piccato l’attacco nei confronti del direttore del Corriere della Sera e del direttore di Libero, Luciano Fontana e Pietro Senaldi, presenti in studio. «Alcuni signori, presenti inclusi, riescono a elaborare assolute fake news mettendo insieme ...

Advertising

Adnkronos : #Galli in silenzio stampa: “Basta tv, devo lavorare”. - GPerenne : RT @SinistroTOP: ??#Galli in silenzio stampa. Il giorno dopo - MariaMusto19 : RT @Adnkronos: #Galli in silenzio stampa: “Basta tv, devo lavorare”. - gianpy_italy : RT @SinistroTOP: ??#Galli in silenzio stampa. Il giorno dopo - mirella2spa : RT @Adnkronos: #Galli in silenzio stampa: “Basta tv, devo lavorare”. -