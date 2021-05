È Di Maio (non Conte) l’uomo forte del Movimento. La bussola di Ocone (Di martedì 11 maggio 2021) Apparentemente Luigi Di Maio sembra poco interessato alle vicende dei Cinque Stelle: impegnato con tutto sé stesso nel ruolo di ministro degli Esteri, proprio mentre l’Italia di Mario Draghi sembra riacquistare ruolo e credito a livello internazionale. D’altronde, non è stato il vero padrone del Movimento, Beppe Grillo, a sconfessare la decisione appena presa attraverso la piattaforma Rousseau e a nominare, al posto di un direttorio di cui Di Maio avrebbe fatto parte, Giuseppe Conte capo politico? Formalmente, il ministro non ha ruoli ed è perciò normale che non si appassioni più di tanto alle vicende di un Movimento in piena crisi di identità (e consensi), pur essendone stato a suo tempo anch’egli capo politico. Eppure, a ben vedere, mai come in questo caso, le apparenze, come suol dirsi, ingannano. ... Leggi su formiche (Di martedì 11 maggio 2021) Apparentemente Luigi Disembra poco interessato alle vicende dei Cinque Stelle: impegnato con tutto sé stesso nel ruolo di ministro degli Esteri, proprio mentre l’Italia di Mario Draghi sembra riacquistare ruolo e credito a livello internazionale. D’altronde, non è stato il vero padrone del, Beppe Grillo, a sconfessare la decisione appena presa attraverso la piattaforma Rousseau e a nominare, al posto di un direttorio di cui Diavrebbe fatto parte, Giuseppecapo politico? Formalmente, il ministro non ha ruoli ed è perciò normale che non si appassioni più di tanto alle vicende di unin piena crisi di identità (e consensi), pur essendone stato a suo tempo anch’egli capo politico. Eppure, a ben vedere, mai come in questo caso, le apparenze, come suol dirsi, ingannano. ...

