Diciannovenne fa strage in una scuola di Kazan, nove le vittime (Di martedì 11 maggio 2021) nove persone uccise (sette studenti e due adulti, tra cui un insegnante) e 21 feriti. È il bilancio della strage avvenuta ieri mattina nella scuola 175 di Kazan, capitale della repubblica russa del Tatarstan. Un dramma che ha riportato alla memoria la strage di Beslan avvenuta in Ossezia del Nord nel 2004, quando un gruppo di oltre 30 terroristi, fondamentalisti islamici e separatisti ceceni – dopo aver occupato la «scuola 1» della città – uccise oltre 300 persone (di cui … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

mariaelisabett1 : RT @news_bz: ???? Strage in una scuola di #Kazan in #Russia. Il diciannovenne Ilnaz Galyaviev, ex studente dell’istituto, ha aperto il fuoco… - mariaelisabett1 : RT @lettera_mosca: !!!! Il'naz Galyaviev, il diciannovenne che ha ucciso 7 studenti e un'insegnante, mentre si avvia verso la scuola dove c… - PasqPugliese : Dagli #USA, dove è strage continua nelle #scuole, alla #Russia, dove un diciannovenne ha ucciso undici #studenti fe… - cronacacampania : Diciannovenne fa strage in una scuola: 'odio tutti' - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @lettera_mosca: !!!! Il'naz Galyaviev, il diciannovenne che ha ucciso 7 studenti e un'insegnante, mentre si avvia verso la scuola dove c… -