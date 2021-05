Demi Lovato andrà alla ricerca degli alieni in una nuova docu serie Peacock

Advertising

auryxrainberry : comunque io confondo lady Gaga, Katy Perry e Demi Lovato - idkiloveharold : OLLY MURS MA ESISTI ANCORA NON TI VEDO DA QUANDO AVEVI FATTO QUELLA CANZONE CON DEMI LOVATO #brits2021 - MomoniDelRey : gente a demi lovato - lordepeituda : @londonzboy pensei q era a demi lovato - vitorculleen : @sonafofoqueira @kyurenii A sona cantando demi lovato ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Demi Lovato

Rolling Stone Italia

proverà a scovare la verità sugli alieni in Unidentified with, una docu serie prodotta da Peacock in cui la pop star sarà affiancata da sua sorella Dallas e del suo migliore ...'I want to believe" recitava il poster di X - Files (se non ne conoscete la storia, leggete qui ). Ora a dirci se credere o meno sarà. Già, la cantante di cui si è parlato di recente per il documentario Dancing with the Devil e che è produttrice e attrice della comedy sui disturbi alimentari Hungry , sarà la ...Peacock produrrà una docu serie in cui Demi Lovato, sua sorella Dallas e il suo migliore amico Matthew andranno alla ricerca della verità sugli alieni Demi Lovato proverà a scovare la verità sugli ali ...L'attrice e cantante Demi Lovato indagherà sugli alieni nella miniserie TV Unidentified With Demi Lovato. Prossimamente su Peacock.