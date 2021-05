DeepMind e il Liverpool | l’I A entra nel mondo del calcio

(Di martedì 11 maggio 2021) L’IA, l’Intelligenza Artificialeanche neldel, precisamente con(di Google) e il. Il pallone britannico, da sempre conservatore, sembra quindi aprirsi alle nuove tecnologie per provare a capire se i sistemi intelligenti e artificiali possano aiutare in qualche modo a ottenere i successi, le vittorie, i trionfi.Fc insieme a(Foto sito del club)Dopo l’avvento della VAR, l’aiuto tecnologico all’arbitro (che comunque non ha posto fine alle polemiche), un nuovo passo tecnologico da parte del, che sembra così adeguarsi all’epoca in cui viviamo, lasciandore negli spogliatoi le invenzioni digitali. Ma veniamo nel dettaglio a questa collaborazione fra ...

Curiosa la ragione per cui è stato scelto il: il fondatore di, Demis Hassabis, che ha partecipato al progetto è un gran tifoso dei Reds, per cui è il primo club a cui è stato ...Graham quella partita non l'aveva neanche vista, ma il suo rapporto fu così preciso da convertire Klopp, e da poco il, unitamente ad una società chiamata, ha iniziato addirittura a ...L'intelligenza artificiale entra persino nel gioco del calcio: ecco come DeepMind (Google) e il Liverpool collaborano per creare l'assistente virtuale dell'allenatore.L'Intelligenza Artificiale può analizzare, capire e insegnare calcio: DeepMind ci prova in collaborazione con la squadra del Liverpool.