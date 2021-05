Dal 17 maggio coprifuoco alle 22 o (più probabile) alle 23 (Di martedì 11 maggio 2021) E’ da giorni che si parla di accorciare il coprifuoco, che ad oggi è fissato alle 22, e di posticiparlo di un paio d’ore, fino a mezzanotte, anche se il Presidente Mario Draghi sembra convenire sul fatto che sia meglio essere prudenti e preferirebbe concedere, per il momento, soltanto un’altra ora in più e fissarlo alle 23. Al momento la data più papabile potrebbe essere il 17 maggio, lunedì prossimo, giorno in cui entreranno in vigore le nuove misure. Ma non solo la riduzione del coprifuoco, alcuni chiedono di abolirlo e di concedere le riaperture dei centri commerciali anche nei weekend. E’ di questo parere Salvini che come racconta il Corriere della Sera, chiede: “aperture, aperture e ritorno a lavoro senza coprifuoco“. Anche il ministro degli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 maggio 2021) E’ da giorni che si parla di accorciare il, che ad oggi è fissato22, e di posticiparlo di un paio d’ore, fino a mezzanotte, anche se il Presidente Mario Draghi sembra convenire sul fatto che sia meglio essere prudenti e preferirebbe concedere, per il momento, soltanto un’altra ora in più e fissarlo23. Al momento la data più papabile potrebbe essere il 17, lunedì prossimo, giorno in cui entreranno in vigore le nuove misure. Ma non solo la riduzione del, alcuni chiedono di abolirlo e di concedere le riaperture dei centri commerciali anche nei weekend. E’ di questo parere Salvini che come racconta il Corriere della Sera, chiede: “aperture, aperture e ritorno a lavoro senza“. Anche il ministro degli ...

Ultime Notizie dalla rete : Dal maggio Tablet Android, novità in arrivo da Lenovo e Samsung - Rumor ... le ordiniamo in base a come i ragazzi di SamMobile, che sulle nomenclature adottate dal colosso ... Lenovo mostra il prossimo Yoga 22 06 Maggio 2021

DR Automobiles: primo quadrimestre record, vendite +113% su 2019 ...maggio la promozione che prevede uno sconto di 1.500 euro in caso di rottamazione. Guardando avanti, DR Automobiles ha confermato la partecipazione al MiMo il Milano Monza Motorshow in programma dal ...

Precompilata 2021: dal 10 maggio consultabile online Ipsoa Golf: fastidio al ginocchio, Johnson salta l'AT&T Nelson Dustin Johnson salta l'AT&T Byron Nelson (PGA Tour) per un fastidio al ginocchio e ora è a rischio anche la sua presenza per il PGA Championship, secondo Major del 2021. (ANSA) ...

Tv, le perle della settimana Vado in ordine sparso: «Sotto copertura», «L’oro di Scampia» e, come ti sbagli, «Montalbano». Sono le repliche, signore e signori, con le quali ci possiamo trastullare fin dall’inizio del mese maggio, ...

