Curare il Covid a casa con il protocollo sperimentale che riduce i ricoveri (Di martedì 11 maggio 2021) Iniziare a curare il Covid-19 a casa con antinfiammatori, fin dai primissimi giorni e senza aspettare l'esito ufficiale del tampone, renderebbe più facile la guarigione e ridurrebbe la probabilità di ricovero ospedaliero. Questo, in sintesi, quanto sostenuto dal direttore dell'Istituto Farmacologico Mario Negri, Giuseppe Remuzzi, che ha guidato insieme all'ex primario di malattie infettive all'ospedale di Bergamo, Fredy Suter, uno studio in merito, attualmente in fase di pubblicazione. Pur essendo basato su una sola osservazione retrospettiva, il lavoro dell'équipe di medici sembra promettente e se confermato da ulteriori verifiche potrebbe cambiare radicalmente l'approccio alla lotta al virus. Giuseppe Remuzzi spiega a Vanity Fair in che cosa consiste questo protocollo sperimentale di cura domiciliare del Covid-19.

