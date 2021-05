Covid, Massimo Galli si ritira dalle scene: “Non andrò più in tv” (Di martedì 11 maggio 2021) Improvviso ritiro dalle scene per il professor Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano. A suo dire starà per un po’ lontano dalla televisione. Massimo Galli FacebookUn ritiro dalle scene repentino e del tutto inaspettato. In questi mesi abbiamo imparato a conoscerlo e apprezzarlo anche – forse soprattutto – proprio in virtù dei suoi interventi durante le trasmissioni televisive. Si è contraddistinto come una delle voci più orientate alla prudenza per quanto riguarda l’emergenza sanitaria nonché le riaperture. Stiamo parlando del professor Massimo Galli, direttore delle malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. Galli – riferisce Leggo – durante l’ospitata di questa mattina ... Leggi su formatonews (Di martedì 11 maggio 2021) Improvviso ritiroper il professor, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano. A suo dire starà per un po’ lontano dalla televisione.FacebookUn ritirorepentino e del tutto inaspettato. In questi mesi abbiamo imparato a conoscerlo e apprezzarlo anche – forse soprattutto – proprio in virtù dei suoi interventi durante le trasmissioni televisive. Si è contraddistinto come una delle voci più orientate alla prudenza per quanto riguarda l’emergenza sanitaria nonché le riaperture. Stiamo parlando del professor, direttore delle malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano.– riferisce Leggo – durante l’ospitata di questa mattina ...

