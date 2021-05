Covid Calabria, oggi 237 contagi e 8 morti: bollettino 11 maggio (Di martedì 11 maggio 2021) Sono 237 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria, secondo la tabella del bollettino di oggi, 11 maggio. Registrati inoltre altri 8 morti. Nella Regione ad oggi sono stati sottoposti a test 747.367 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 810.139 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 63.355 (+237 rispetto a ieri), quelle negative 684.012, secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare -2 terapie intensive, +495 guariti/dimessi e 8 morti. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 11 maggio 2021) Sono 237 i nuovida coronavirus in, secondo la tabella deldi, 11. Registrati inoltre altri 8. Nella Regione adsono stati sottoposti a test 747.367 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 810.139 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 63.355 (+237 rispetto a ieri), quelle negative 684.012, secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare -2 terapie intensive, +495 guariti/dimessi e 8. L'articolo proviene da Italia Sera.

