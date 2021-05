Conte pensa solo alla Roma | ' Vogliamo onorare lo scudetto vincendole tutte'

(Di martedì 11 maggio 2021) Antonioparla soltanto a Inter TV per evitare chevigilia della sfida con lala conferenza si trasformi in un dibattito sul nodo stipendi. Per il futuro ci sarà tempo, nella prossima ...

: "La Roma vorrà finire la stagione nel migliore dei modi" L'Inter si è laureata campione d'Italia con numeri importanti, migliore difesa e secondo migliore attacco dopo l'Atalanta. " I numeri - ...Nel frattempo, come fatto egregiamente negli ultimi mesi,isola la squadra dalle vicende societarie e si concentra sul lavoro in campo. Sempre il massimo ? Prima di parlare della Roma,...Inter-Roma, le dichiarazioni alla vigilia del match del tecnico nerazzurro Antonio Conte che ha parlato al canale tematico del club ...(ANSA) - MILANO, 11 MAG - "Abbiamo tre partite contro squadre importanti e vogliamo vincere per onorare fino in fondo lo scudetto": il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, parla a Inter ...