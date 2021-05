Clima | piantare foreste per inquinare di più | cosa c’è dietro i progetti di compensazione di CO2 delle multinazionali Report Greenpeace su Eni

(Di martedì 11 maggio 2021) Il diritto a emettere una tonnellata di anidride carbonica o la quantità equivalente di un altro gas serra in cambio della promessa di rimuoverne la stessa quantità, magari realizzandodi tutela. È il sistema alla base del mercato dei crediti di carbonio a cui ricorrono sempre più, ma che può rivelarsi un abbaglio e danneggiare gli ecosistemi che si dovrebbero salvare. Persino la Russia, pur di convincere il mondo che sta facendo la sua parte contro la crisitica, vuole utilizzare una foresta grande due volte l’India per compensare (sulla carta) le emissioni e lo farebbe attraverso i crediti di carbonio generati dacon un presunto impatto positivo. Da qui al 2025, invece, come ricordato dae ReCommon in un ...

Advertising

lia_blanda : RT @fattoquotidiano: Clima, piantare foreste per inquinare di più: cosa c’è dietro i progetti di compensazione di CO2 delle multinazionali.… - fattoquotidiano : Clima, piantare foreste per inquinare di più: cosa c’è dietro i progetti di compensazione di CO2 delle multinaziona… - dottormich : RT @CanapaNetwork: La stagione di coltivazione outdoor inizia tra aprile e maggio ma ci sono molte cose da preparare prima di piantare i se… - CanapaNetwork : La stagione di coltivazione outdoor inizia tra aprile e maggio ma ci sono molte cose da preparare prima di piantare… -

Ultime Notizie dalla rete : Clima piantare

Il Fatto Quotidiano

...delegato Claudio Descalzi rivendicò addirittura l'intenzione dell'azienda dialberi su una ...Borghi e per Greenpeace l'unico atto concreto da compiere da parte dell'Eni per tutelare il...... tracciare i consumi di anidride carbonica e investire un euro per poteruno o più alberi. ... ma anche impegno sule lotta alla disinformazione. Sono alcuni dei temi del comunicato ...(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Fiabesca la sede, il Castello della Mugazzena in località Fola di Tresana (Massa Carrara), nel cuore incontaminato della Lunigiana, ispirate ai romanzi di Rabelais le prime due ...Il Tronchetto della felicità è un bel sempreverde che non ha bisogno di molte cure. Infatti, è molto resistente. Ha uno o due ...