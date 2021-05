Ciambriello al Rems | “Soggetti affetti da disagio psichico rischiano doppia reclusione”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho constatato la solita nota dolente: la mancanza di medici sia specialisti in psichiatria sia in medicina generale. Nelladi San Nicola Baronia, nelle carceri avellinesi e nell’articolazione psichiatrica presso la casa didi Sant’Angelo dei Lombardi. È una piaga irrisolta, denunciata con particolare dovizia anche dalla Magistratura di Sorveglianza presso il Tribunale di Avellino al Ministro della Giustizia. Il tema della salute mentale in carcere, cioè dei detenuti con problematiche psichiatriche anche gravi, necessita di una equipe multidisciplinare perché tali reclusi o internatidi vivere una”, così Samuele, garante campano delle persone private della libertà personale, dopo la visita ...