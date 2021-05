Borsa: Milano resta in rosso ( - 1,5%), ma le banche tengono (Di martedì 11 maggio 2021) resta in rosso Piazza Affari ( - 1,5%), mentre vengono diffusi dall'Istat i dati in calo a marzo sulla produzione industriale, ma che nel confronto con lo scorso anno segnano un enorme balzo, e un ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021)inPiazza Affari ( - 1,5%), mentre vengono diffusi dall'Istat i dati in calo a marzo sulla produzione industriale, ma che nel confronto con lo scorso anno segnano un enorme balzo, e un ...

Advertising

ansa_economia : Borsa: Milano resta in rosso (-1,5%), ma le banche tengono. La produzione industriale migliora, ma il comparto pati… - infoiteconomia : Borsa di Milano giù dopo sell-off sui tech, nessuna azione del Ftse Mib schiva le vendite - InvestingItalia : #Borsa Milano in calo con Europa, su scia Wall Street - - infoiteconomia : Pressione sulla Borsa di Milano, che perde terreno insieme alle altre Borse europee - ansa_economia : Borsa: Milano in discesa (-1,4%). Meno peggio le banche. Male le auto #ANSA -