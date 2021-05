Bertolaso: "Non mi candido Se ne facciano una ragione" (Di martedì 11 maggio 2021) Sindaco a Roma? "Io non mi candido . Se ne facciano tutti una ragione". Lo ha ribadito su Twitter Guido Bertolaso . "Leggo su giornali questa mattina di virgolettati che non mi appartengono. Sono stato chiaro e l'ho ripetuto in ogni modo", ha aggiunto. Sulle amministrative, secondo il vicepresidente del Senato e ... Leggi su metronews (Di martedì 11 maggio 2021) Sindaco a Roma? "Io non mi. Se netutti una". Lo ha ribadito su Twitter Guido. "Leggo su giornali questa mattina di virgolettati che non mi appartengono. Sono stato chiaro e l'ho ripetuto in ogni modo", ha aggiunto. Sulle amministrative, secondo il vicepresidente del Senato e ...

Advertising

CarloCalenda : La situazione candidature a Roma è sempre più paradossale. @Bertolaso_Guido e @nzingaretti che hanno categoricament… - dasivo : RT @TgLa7: #ComunaliRoma, #Bertolaso: io non mi candido. Fatevene una ragione - LBiglione : @dori43018574 @chiccotesta @GuidoCrosetto @Bertolaso_Guido Vivo a Roma.sono sempre stato di sinistra. Piuttosto che… - ritalaura2000 : RT @rtl1025: ?? 'Leggo su giornali questa mattina di virgolettati che non mi appartengono. Sono stato chiaro e l'ho ripetuto in ogni modo. I… - TheCalippOne : RT @TgLa7: #ComunaliRoma, #Bertolaso: io non mi candido. Fatevene una ragione -