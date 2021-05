Advertising

rtl1025 : ?? Attacchi massicci dell'aviazione di #Israele sulla Striscia di #Gaza: lo riferisce il portavoce militare Hidai Z… - ACasperia : RT @rtl1025: ?? Attacchi massicci dell'aviazione di #Israele sulla Striscia di #Gaza: lo riferisce il portavoce militare Hidai Zilberman, p… - DavidePiescus : RT @rtl1025: ?? Attacchi massicci dell'aviazione di #Israele sulla Striscia di #Gaza: lo riferisce il portavoce militare Hidai Zilberman, p… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Medio Oriente, attacchi massicci dell'aviazione israeliana a Gaza #palestina - giornaleradiofm : Approfondimenti: Attacchi massicci aviazione Israele a Gaza: (ANSA) - ROMA, 11 MAG - Attacchi massicci dell'aviazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Attacchi massicci

dell'aviazione di Israele sulla Striscia di Gaza: lo riferisce il portavoce militare Hidai Zilberman, precisando che sono entrati in azione 80 velivoli, compresi gli F - 35. Un ...ROMA, 11 MAGdell'aviazione di Israele sulla Striscia di Gaza: lo riferisce il portavoce militare Hidai Zilberman, precisando che sono entrati in azione 80 velivoli, compresi gli F35. Un attacco "...Cresce la tensione in Medio Oriente. Israele ha avviato massicci attacchi aerei sulla Striscia di Gaza. Lo ha riferito il portavoce militare Hidai Zilberman, precisando che sono entrati in azione 80 v ...Attacchi massicci dell'aviazione di Israele sulla Striscia di Gaza: lo riferisce il portavoce militare Hidai Zilberman, precisando che sono entrati in azione 80 velivoli, compresi gli F-35. (ANSA) ...