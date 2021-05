Amici 20, lite tra Aka7even e Anna Pettinelli: “Dovevo prendere Sangiovanni” (Di martedì 11 maggio 2021) Nuova lite a ridosso della finale tra Aka7even e Anna Pettinelli. L’insegnante non ha accettato la volontà del ragazzo di cambiare un brano. Ecco che cosa è successo. Non trova… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 11 maggio 2021) Nuovaa ridosso della finale tra. L’insegnante non ha accettato la volontà del ragazzo di cambiare un brano. Ecco che cosa è successo. Non trova… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

blondebutstupid : Su Twitter è da sempre che si parla della presunta lite tra Paola Turani/Taola Purani per gli amici con Bea Valli,… - MarTer_13 : Ma gli arrivisti non erano il gruppo peace and love, tutti amici, nessun branco, nessuna lite, pronti ad accogliere… - TENVERIFESEA : per questo dico che la loro lite senza senso era stata tagliata. Loro sono amici, lui era teso per ovvi motivi e si… - tempoweb : #Arisa spiazza #RudyZerbi, neanche la tenera canzone evita il clamoroso due di picche ad #Amici20 #mariadefilippi… - infoitcultura : Sangiovanni e Giulia, Amici 2021/ Dalla crisi e la lite ai baci in semifinale! -