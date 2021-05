Accoltella l'ex e uccide il figlio di lei in Ogliastra (Di martedì 11 maggio 2021) Un cittadino di origine pakistana di 29 anni ha ferito l’ex compagna di 50 anni con un coltello e ucciso il figlio 19enne della donna intervenuto per proteggerla.Il delitto è avvenuto all’alba a Tortolì, in Ogliastra, in via monsignor Virgilio nella casa della donna in pieno centro. Sul posto ci sono Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza, coordinati dalla Pm di Lanusei Giovanna Morra. Di recente l’uomo, che si è dato alla fuga ed è ricercato in tutta l’Ogliastra, era stato arrestato per maltrattamenti ed era stato destinatario di una misura di divieto di avvicinamento alla donna. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 maggio 2021) Un cittadino di origine pakistana di 29 anni ha ferito l’ex compagna di 50 anni con un coltello e ucciso il19enne della donna intervenuto per proteggerla.Il delitto è avvenuto all’alba a Tortolì, in, in via monsignor Virgilio nella casa della donna in pieno centro. Sul posto ci sono Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza, coordinati dalla Pm di Lanusei Giovanna Morra. Di recente l’uomo, che si è dato alla fuga ed è ricercato in tutta l’, era stato arrestato per maltrattamenti ed era stato destinatario di una misura di divieto di avvicinamento alla donna.

Advertising

MediasetTgcom24 : Francia, donna accoltella poliziotto: un collega spara e la uccide #francia - CorriereQ : Accoltella l’ex e uccide il figlio di lei in Ogliastra - iconanews : Accoltella l'ex e uccide il figlio di lei in Ogliastra - giornaleradiofm : Approfondimenti: Accoltella l'ex e uccide il figlio di lei in Ogliastra: (ANSA) - NUORO, 11 MAG - Un cittadino di o… - gianny0162 : I colpevoli di tutto ciò sappiamo chi sono... devono tremare... -

Ultime Notizie dalla rete : Accoltella uccide Accoltella l'ex e uccide il figlio di lei in Ogliastra Un cittadino di origine pakistana di 29 anni ha ferito l'ex compagna di 50 anni con un coltello e ucciso il figlio 19enne della donna intervenuto per proteggerla. Il delitto è avvenuto all'alba a ...

Francia, donna accoltella poliziotto: un collega spara e la uccide Nella Gironda, dipartimento della regione di Bordeaux nel sud - ovest della Francia, una donna ha aggredito un poliziotto con un coltello. Un altro agente ha aperto il fuoco e l'ha uccisa. Lo si ...

Accoltella l'ex e uccide il figlio di lei in Ogliastra RagusaNews Accoltella ex e uccide il figlio di lei in Ogliastra: 29enne in fuga Un 29enne di origine pakistana ha ferito a coltellate l'ex compagna 50enne e ucciso il figlio 19enne della donna intervenuto per proteggerla. Il delitto è avvenuto all'alba a Tortolì, in Ogliastra, ne ...

Accoltella la ex e uccide il figlio di lei in Ogliastra NUORO. Un cittadino di origine pakistana di 29 anni ha ferito l'ex compagna di 50 anni con un coltello e ucciso il figlio 19enne della donna intervenuto per proteggerla. Il delitto è avvenuto all'alba ...

Un cittadino di origine pakistana di 29 anni ha ferito l'ex compagna di 50 anni con un coltello e ucciso il figlio 19enne della donna intervenuto per proteggerla. Il delitto è avvenuto all'alba a ...Nella Gironda, dipartimento della regione di Bordeaux nel sud - ovest della Francia, una donna ha aggredito un poliziotto con un coltello. Un altro agente ha aperto il fuoco e l'ha uccisa. Lo si ...Un 29enne di origine pakistana ha ferito a coltellate l'ex compagna 50enne e ucciso il figlio 19enne della donna intervenuto per proteggerla. Il delitto è avvenuto all'alba a Tortolì, in Ogliastra, ne ...NUORO. Un cittadino di origine pakistana di 29 anni ha ferito l'ex compagna di 50 anni con un coltello e ucciso il figlio 19enne della donna intervenuto per proteggerla. Il delitto è avvenuto all'alba ...