A Kazan un ragazzo uccide nove persone. Il Cremlino chiede più controllo su armi e social (Di martedì 11 maggio 2021) In Russia il controllo delle armi è una questione seria e rigorosa, ma quando la notizia della sparatoria nella scuola di Kazan ha iniziato a farsi sempre più allarmante, tanto da interrompere il dibattito e le celebrazioni dopo la vittoria a porta vuota di Vladimir Putin a hockey, il commento più diffuso sui social era: eccola, la nostra Columbine. E non era un commento lanciato a caso, un parallelismo tracciato di traverso tra la terribile strage nella scuola americana e la tragedia di Kazan. Era un'osservazione che nasceva da una precedente strage in una scuola, a Kerch, nel 2018, e che il presidente russo definì una conseguenza della globalizzazione. Una conseguenza del massacro nella scuola americana di Columbine. E non aveva tutti i torti: in Russia si era formato un gruppo ossessionato da ...

