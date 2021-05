Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2021 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 10 maggio 2021)DEL 10 MAGGIOORE 8.35 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; ANCORA INVARIATA LA SITUAZIONE DEGLI INCIDENTI, MA VEDIAMOLI NEL DETTAGLIO… SULLA CASSIA: CODE TRA CAMPAGNANO E CESANO VERSO IL RACCORDO ANULARE. CRITICA ANCHE LA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA, LUNGHE CODE DA MALAGROTTA A LARGO PERASSI. L’ICIDENTE E’ AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI STAZIONE AURELIA E PER RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALTEZZA LARGO PERASSI RACCOMANDIAMO SEMPRE LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: RALLENTAMENTI E CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA E IN ESTERNA TRA LA DIRAMAZIONE SUD E TIBURTINA. TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA FILE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN ENTRATA E IN DIREZIONE OPPOSTA, QUINDI IN ...