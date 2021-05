Tris al Pescara e la Salernitana torna in Serie A (Di lunedì 10 maggio 2021) Per la terza volta nella sua storia la Salernitana torna in Serie A. La squadra di Castori conquista la matematica certezza della promozione grazie al successo per 3-0 in trasferta sul già retrocesso Pescara nell’ultima giornata del campionato di Serie B. A decidere la sfida dell’Adriatico le reti nel secondo tempo di André Anderson al 22?, Tiago Casasola al 27? e Gennaro Tutino al 36?. In classifica i campani chiudono al secondo posto con 69 punti, 4 in meno dell’Empoli. Costrette ai playoff Monza e Lecce. Brianzoli e salentini faranno i playoff a partire dalle semifinali. Il Monza sfiderà la vincente di Cittadella-Brescia, mentre il Lecce affronterà chi avrà la meglio tra Venezia e Chievo. Finisce in Serie C il Cosenza che si aggiunge a Reggiana, Pescara ed ... Leggi su funweek (Di lunedì 10 maggio 2021) Per la terza volta nella sua storia lainA. La squadra di Castori conquista la matematica certezza della promozione grazie al successo per 3-0 in trasferta sul già retrocessonell’ultima giornata del campionato diB. A decidere la sfida dell’Adriatico le reti nel secondo tempo di André Anderson al 22?, Tiago Casasola al 27? e Gennaro Tutino al 36?. In classifica i campani chiudono al secondo posto con 69 punti, 4 in meno dell’Empoli. Costrette ai playoff Monza e Lecce. Brianzoli e salentini faranno i playoff a partire dalle semifinali. Il Monza sfiderà la vincente di Cittadella-Brescia, mentre il Lecce affronterà chi avrà la meglio tra Venezia e Chievo. Finisce inC il Cosenza che si aggiunge a Reggiana,ed ...

